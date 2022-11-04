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Стало известно, кто будет ответственным за команду «Ред Булл» после смерти Матешица

Стало известно, кто будет ответственным за команду «Ред Булл» после смерти Матешица
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Оливер Минцлафф, ранее работавший в футбольном клубе «Лейпциг», станет одним из трёх преемников скончавшегося владельца корпорации «Ред Булл» Дитриха Матешица и будет ответственным за программу в Формуле-1. Об этом информирует Formel1.de.

По сведениям источника, сын Матешица Марк сообщил сотрудникам «Ред Булл», что такое решение предложил сам отец. Предполагается, что со смертью Дитриха в структуре гоночного коллектива всё останется без изменений.

Другими преемниками Матешица в корпорации станут Франц Вацлавик и Александр Кирхмайр. Вацлавик будет генеральным директором по производству напитков. А Кирхмайр будет трудиться в качестве главного финансового директора.

Напомним, Матешиц ушёл из жизни 22 октября. Дитриху было 78 лет.

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