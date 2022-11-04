Сарджент не получил балл суперлицензии за участие в тренировке Гран-при Мексики

Американский гонщик «Уильямса» Логан Сарджент не получил балл суперлицензии за участие в первой пятничной тренировке Гран-при Мексики, сообщает RacingNews365. Американец не смог проехать в тренировке необходимые сто километров, чтобы получить балл.
По итогам тренировки Сарджент проехал 22 круга, что равносильно 94 688 километрам. Таким образом, Сардженту не хватило два круга, чтобы преодолеть заветную отметку в сто километров.
В настоящее время Логан Сарджент занимает третью строчку в личном зачёте пилотов Формулы-2. В его активе 135 очков. Для того чтобы гарантированно получить суперлицензию, позволяющую выступать в «Королевских гонках», американцу необходимо завершить сезон не ниже шестого места — один балл суперлицензии американец получил за участие в тренировке Гран-при США 21 октября, ещё один балл он должен получить за выступление в тренировке в Абу-Даби.
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