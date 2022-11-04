Шовлин: начало сезона-2022 стало шоком для Хэмилтона

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин заявил, что Льюис Хэмилтон был шокирован формой команды в начале сезона.
«Льюис всегда усердно работает, он очень мотивирован и отчаянно пытается победить. Тот факт, что с конкурентоспособной машины, которая у нас была в последние годы, он пересел на сложный болид в этом сезоне, стал для него шоком. Для нас тоже возникли сложности с адаптацией, чтобы привыкнуть к гонкам, находясь в средней группе в начале сезона. Нам пришлось пойти на множество компромиссов с машиной, чтобы попытаться извлечь из неё максимум. И в то же время продолжать учиться.
Мы как команда и Льюис — все мы видим, что движемся в верном направлении. Мы видим путь возвращения к точке, в которой мы снова сможем бороться за поулы и побеждать», — приводит слова Эндрю Шовлина RacingNews365.
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