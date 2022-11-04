В Формуле-1 готовы рассмотреть вариант с появлением новой команды в чемпионате

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что чемпионат готов рассмотреть вариант с появлением 11-й команды на стартовой решётке.
«Добавить ещё одну команду на стартовую решётку не проблема, если речь идёт об улучшении гонок, так что мы посмотрим и будем следить за ситуацией. Если появится реальная и заслуживающая доверия заявка, то мы готовы обсудить, но сегодня мы не торопимся с этим.
Что касается ценности этого решения, то нужно всё согласовать с ФИА. Первое, что нам нужно рассмотреть — какую пользу эта команда принесёт чемпионату. Если это так, то нужно обсудить это за закрытыми дверями и оценить, какой потенциал есть у этой команды. Кроме того, ценность нового коллектива должны признать команды, которые уже участвуют в чемпионате, потому что они не хотят допустить ослабления своего партнёрства с Формулой-1.
Это прописано в Договоре согласия, но главное — готова ли новая команда дать лучшие позиции Формуле-1 со своим приходом?» — приводит слова Доменикали GPFans.
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