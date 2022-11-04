Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Формуле-1 готовы рассмотреть вариант с появлением новой команды в чемпионате

В Формуле-1 готовы рассмотреть вариант с появлением новой команды в чемпионате
Комментарии

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что чемпионат готов рассмотреть вариант с появлением 11-й команды на стартовой решётке.

«Добавить ещё одну команду на стартовую решётку не проблема, если речь идёт об улучшении гонок, так что мы посмотрим и будем следить за ситуацией. Если появится реальная и заслуживающая доверия заявка, то мы готовы обсудить, но сегодня мы не торопимся с этим.

Что касается ценности этого решения, то нужно всё согласовать с ФИА. Первое, что нам нужно рассмотреть — какую пользу эта команда принесёт чемпионату. Если это так, то нужно обсудить это за закрытыми дверями и оценить, какой потенциал есть у этой команды. Кроме того, ценность нового коллектива должны признать команды, которые уже участвуют в чемпионате, потому что они не хотят допустить ослабления своего партнёрства с Формулой-1.

Это прописано в Договоре согласия, но главное — готова ли новая команда дать лучшие позиции Формуле-1 со своим приходом?» — приводит слова Доменикали GPFans.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022