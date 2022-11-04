Джимми Джонсон вернётся на старт «500 миль Дайтоны»

Семикратный чемпион NASCAR Cup Series Джимми Джонсон вновь выступит в гонках сток-каров и в феврале 2023 года примет участие в «500 милях Дайтоны» — первом этапе регулярного сезона. Об этом стало известно после объявления о том, что Джонсон стал совладельцем одной из команд первенства — «Петти GMS» — и проедет в её машине несколько гонок в следующем году.
«Приятно вернуться в NASCAR, — признался Джонсон. — Когда сезон IndyCar закончился, я задумался о том, чем займусь дальше. Мы с Мори Галлахером [совладельцем «Петти GMS». — Прим. «Чемпионата»] связались, появилась возможность — и она идеально мне подошла. В том, чтобы заняться управлением команды на данной стадии карьеры, есть определённый смысл, я понял, что хотел бы заниматься гонками как на трассе, так и в бизнес-аспекте».
Джимми Джонсон дебютировал в высшей лиге гонок сток-каров в 2001 году, а уже в свой пятый полный сезон стал чемпионом. Впоследствии Джонсон выиграл ещё шесть титулов и по числу выигранных чемпионатов сравнялся с рекордсменами Ричардом Петти и Дэйлом «Устрашителем» Эрнхардтом.
Гонки NASCAR Джонсон покинул в конце 2020 года и ещё два сезона выступал в серии IndyCar за «Ганасси», однако так и не смог адаптироваться к дорожным и уличным трассам и лишь изредка финишировал в топ-20. Тем не менее на овалах и в IndyCar Джимми выглядел неплохо — в двух таких заездах из пяти он был в топ-6. По окончании сезона-2022 Джонсон покинул «Ганасси».
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