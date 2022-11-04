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Доменикали уверен в более плотной борьбе за титул в сезоне-2023

Доменикали уверен в более плотной борьбе за титул в сезоне-2023
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали уверен, что в следующем сезоне борьба за титул будет более плотной.

«В этой ситуации «Ред Булл» и Макс Ферстаппен проделали невероятную работу. Возмгожно, соперникам не удалось воспользоваться подходящей возможностью. Но то, что мы увидели на трассе, борьба колесо в колесо — это именно то, чего мы хотели. И я уверен, что в следующем году борьба за титул будет длиться до последних гонок сезона.

Последние гонки сезона со спортивной точки зрения всё ещё привлекают много внимания. Есть борьба за места в Кубке конструкторов, так что думаю, что гонки в Бразилии и Абу-Даби по-прежнему будут вызывать большой интерес», — приводит слова Стефано Доменикали RaceFans.

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