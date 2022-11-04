«Феррари», на которой Михаэль Шумахер выиграл шестой титул, выставлена на аукцион

Болид «Феррари» образца 2003 года, на котором Михаэль Шумахер завоевал свой шестой титул чемпиона мира, был выставлен на аукцион, сообщает AFP. Автомобиль будет продан на аукционе «Сотбис».



По оценкам, машина обойдётся покупателю в сумму от $7,6 млн до $ 9,6.



На этой машине Михаэль Шумахер принял участие в девяти Гран-при в 2003 году, выиграв пять Гран-при и завоевав титул чемпиона мира в Японии.



Эта машина, получившая индекс F2003-GA, была представлена на Гран-при Испании 2003 года, пятом этапе чемпионата мира. Она отличалась более длинной колёсной базой в сравнении с предшественницей, что улучшило аэродинамические свойства болида.



Напомним, для Михаэля Шумахера этот титул стал предпоследним в карьере.