В «Астон Мартин» рассказали о влиянии ограничения бюджетов на болид 2022 года

Директор по развитию машины «Астон Мартин» Том Маккалоу признался, что команда не смогла внести все желаемые обновления из-за ограничения бюджетов.



«В этом году мы старались быть как можно более агрессивными, но с ограничением затрат и ресурсов это было сложно. Мы могли бы сделать намного больше, но не сумели позволить себе этого в рамках лимита расходов, особенно после значительных изменений, что мы внесли в машину на Гран-при Испании.



В 2023 году мы должны собрать воедино все наши идеи и то, чему мы научились за этот год, чтобы создать значительно лучший болид», — приводит слова Маккалоу пресс-служба команды.



За два этапа до конца сезона «Астон Мартин» с 49 очками занимает седьмое место в Кубке конструкторов.