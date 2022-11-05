Алези посочувствовал Пересу и Расселлу

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези высказался о ситуации, с которой столкнулись Джордж Расселл и Серхио Перес.



«Когда вы имеете дело с гонщиком, столь искусно выступающим на пике производительности, жизнь его напарника становится трудной. Конечно, я думаю о Серхио Пересе в «Ред Булл». Думаю о Расселле в паре с Хэмилтоном. Молодой британец дебютировал в «Мерседесе». Он опережал Льюиса в первых гонках, несмотря на неудачную машину. В отличие от Льюиса, который ждал и взял на себя все обязательства по исправлению изначальных недостатков машины.



Но после этого Льюис проявил качества, которые сильно усложнили жизнь напарнику. Я не критикую Расселла. Я говорю о том, что талантливый молодой парень способен бороться в противостоянии с более взрослым и опытным чемпионом мира. Так происходит, пусть и с некоторыми поправками, с Оконом в противостоянии с Алонсо», — приводит слова Алези PlanetF1.