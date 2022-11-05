Риккардо не исключает, что примет участие в «24 часа Дайтоны» в следующем году

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о возможном участии в других гоночных сериях по ходу следующего сезона.



«С нашим нынешним расписанием очень тяжело найти время. Да и, честно говоря, мне не очень хочется проводить свободные выходные тоже на трассе. Вот Алонсо этого хочется, а большинству других пилотов такое не нравится. Я не отказываюсь поучаствовать где-то ещё, по всё упирается во время. Вообще, я слишком стар, чтобы не спать 24 часа, даже тусовки у меня уже совсем не те, что раньше, но поучаствовать в Дайтоне было бы круто», — приводит слова Риккардо Racer.



В конце текущего сезона Даниэль Риккардо покидает Формулу-1, его место займёт Оскар Пиастри. Риккардо в 2023 году может занять место резервного пилота в одной из команд, а в сезоне-2024 австралиец планирует вернуться в Формулу-1.

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