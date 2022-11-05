Расселл считает, что у «Мерседеса» есть небольшое преимущество над «Феррари»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл предположил, что его команда в последних гонках получила небольшое преимущество над «Феррари» и может побороться за второе место в Кубке конструкторов.
«Мне хочется думать, что сейчас у нас есть небольшое преимущество над «Феррари». Если мы посмотрим на последние выступления, то гонка в Мексике действительно получилась очень сильной. В Остине и Мехико у нас была одна и та же машина, ничего не менялось, но производительность сильно отличалась. Будет интересно посмотреть, что будет на Гран-при Бразилии», — приводит слова Расселла GPFans.
«Мерседес» за два этапа Гран-при до окончания сезона-2023 располагается на третьем месте в Кубке конструкторов и отстаёт от «Феррари» на 40 очков.
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