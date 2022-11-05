«Альфа Таури» планирует использовать меньше деталей «Ред Булл» в новой машине

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс рассказал, что команда планирует изменить подготовку к сезону-2023 и закупить меньше деталей у «Ред Булл».
В «Альфа Таури» считают, что из-за сроков разработки шасси им будет выгоднее изготовить некоторые детали самостоятельно.
«Для себя планируем разработать чуть больше деталей на новый сезон. У «Ред Булл» феноменальные темпы разработки компонентов, они могут сделать их в последний момент. Если мы закупим детали, дизайн которых узнаем лишь в конце года, это может повлиять на наши характеристики, так как наша разработка идёт другим путём.
Очевидно, с таким подходом мы сможем добиться и снижения веса болида и других улучшений, так как будем лучше понимать поведение новой машины», — цитирует Эддолса Racefans.
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