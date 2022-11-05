Риккардо признался, что из-за слабых результатов обращался к психологу
Поделиться
Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что из-за слабых результатов по ходу прошлого сезона посещал психолога.
«Каждый раз, когда мы ожидали, что найдём решение, то возникало что-то ещё, новые проблемы. А когда вкладываешь душу в дело, но в итоге ничего не получается — это очень печально. Прошлогодние проблемы сильно повлияли на меня. Я перестал быть самим собой, отказывался от встреч с друзьями, просто дал всем проблемам завладеть мною.
В прошлом году я ходил к психологу. Сезон выдался самым сложным в карьере. Гонки требуют результата, он определяет настрой гонщика. Нужно было снова смотреть вперёд, но при таком календаре даже нет времени отвлечься», — приводит слова Риккардо Crash.net.
Комментарии
- 5 ноября 2022
-
14:04
-
13:09
-
12:31
-
10:59
-
10:23
-
09:27
-
00:56
- 4 ноября 2022
-
23:59
-
23:54
-
22:57
-
22:50
-
21:58
-
20:51
-
20:23
-
19:55
-
19:51
-
18:54
-
18:51
-
17:53
-
17:44
-
16:53
-
16:15
-
15:06
-
14:53
-
14:22
-
13:46
-
13:13
-
12:14
-
11:41
-
10:31
-
10:18
-
09:40
-
00:55
- 3 ноября 2022
-
23:55
-
23:52
Партнерский контент