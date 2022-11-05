Риккардо признался, что из-за слабых результатов обращался к психологу

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что из-за слабых результатов по ходу прошлого сезона посещал психолога.



«Каждый раз, когда мы ожидали, что найдём решение, то возникало что-то ещё, новые проблемы. А когда вкладываешь душу в дело, но в итоге ничего не получается — это очень печально. Прошлогодние проблемы сильно повлияли на меня. Я перестал быть самим собой, отказывался от встреч с друзьями, просто дал всем проблемам завладеть мною.



В прошлом году я ходил к психологу. Сезон выдался самым сложным в карьере. Гонки требуют результата, он определяет настрой гонщика. Нужно было снова смотреть вперёд, но при таком календаре даже нет времени отвлечься», — приводит слова Риккардо Crash.net.