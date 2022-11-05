Хэмилтон: Вольф — один из моих лучших друзей

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал об отношениях с руководителем немецкой команды Тото Вольфом.



«Тото — один из моих лучших друзей. За все эти годы у нас были и сложные времена, бывали тяжёлые переговоры, мы пережили разные эмоциональные всплески. Тем не менее мы как семья. Я всегда желаю лучшего ему, а он желает лучшего мне. В любой момент мы можем с ним созвониться, обсудить что-то. У нас схожие взгляды, одни цели и ценности. Это касается и самого бренда, и роста команды и её успехов», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.



Ранее Льюис Хэмилтон заявлял о желании подписать с «Мерседесом» новый долгосрочный контракт, который позволит ему выступать как минимум до 40 лет. Текущее соглашение 37-летнего пилота действует до конца следующего сезона.

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