Леклер рассказал, в каких компонентах «Феррари» необходимо прибавить

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, в чём команда должна прибавить в следующем сезоне «Формулы-1», а также, как решались проблемы по ходу прошедшего чемпионата.



«В начале сезона наша машина в целом была лучше, чем «Ред Булл». Потом соперники продвинулись вперёд, это и привело к разнице между квалификациями и гонками для «Феррари».



В данный момент, думаю, нам нужно прибавить в работе с шинами, коммуникации, стратегии и надёжности. С последней проблемой пришлось столкнуться в первой половине сезона, но нам удалось справиться. Думаю, мы добились прогресса по части коммуникации и стратегии, особенно в последних нескольких гонках. Команда отлично сработала, я вижу улучшения.



Что касается работы с покрышками, нам нужно прибавить. «Ред Булл» в этом плане сильнее, особенно в некоторых условиях – к примеру, в Сузуке. Если резюмировать, мы понимаем, чего не хватает, и в каких-то аспектах уже добились прогресса. Команда всегда понимала, что необходимо работать над этим. В каких-то гонках мы удивлялись отставанию – думаю, из-за специфических условий, в которых «Ред Булл» проявлял себя лучше.



После общения с Сайнсом стало понятно, какую работу ему пришлось проделать, чтобы освоиться в F1-75. Какой у меня подход к болиду? Наверное, всем гонщикам пришлось сменить стиль пилотажа в той или иной степени, потому что машины стали тяжелее. В первые месяцы мне тоже приходилось адаптироваться, понимание пришло не сразу. С момента дебюта в «Формуле-1» я всегда пилотировал машины одного поколения, некоторые вещи пришлось поменять.



На предсезонных тестах мы здорово поработали и быстро поняли, на чём нужно сосредоточиться, что требуется для пилотажа новых болидов. Уже на первом этапе ощущения в машине были хорошими – было чувство, что я способен извлечь из неё максимум. Лично мне нравится устойчивая передняя часть, и болид давал именно это, особенно на старте сезона», — цитирует Леклера Motorsport Italia.

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