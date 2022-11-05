«Забавный парень». Вольф — о словах Алонсо про значимость титулов Ферстаппена и Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слова двукратного чемпиона мира, испанского пилота Фернандо Алонсо о том, что чемпионские титулы Макса Ферстаппена значимее побед Льюиса Хэмилтона.



«Он забавный парень. Алонсо попадает в заголовки, а наш вид спорта построен на них. И Ферстаппен, и Хэмилтон — великие чемпионы мира.



Алонсо любит такие вещи, но я не думаю, что это беспокоит Льюиса хоть на миллиметр», — приводит слова Вольфа Daily Express.



41-летний Алонсо становился чемпионом мира в Формуле-1 в 2005 и 2006 году, 25-летний Ферстаппен побеждал в 2021 и 2022 году, а 37-летний Хэмилтон выигрывал титул семь раз (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Новость по теме Алонсо: титулы Ферстаппена более значимы, чем титулы Хэмилтона

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: