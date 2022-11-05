Хельмут Марко оценил вероятный приход Хюлькенберга в «Хаас»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о потенциальном приходе в «Хаас» пилота Нико Хюлькенберга, который заменит Мика Шумахера.



«Когда команда так массово публично критикует гонщика, как это иногда случалось, это показывает, что нет никаких признаков доверия.



Ситуация в «Хаасе» такова, что у них есть опытный гонщик в лице Магнуссена. И если бы там был многообещающий талант, я бы поставил на него. Но я не вижу никого на данный момент, кто соответствовал бы этим требованиям. А с командной точки зрения на Кубок конструкторов потрачены большие ресурсы. Я предполагаю, что «Хаас» сделает ставку на ветерана.



Хюлькенберг доказал, что может запрыгнуть в машину в качестве второго водителя без каких-либо тестовых километров. Это говорит многое про него», — цитирует Марко PlanetF1.

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