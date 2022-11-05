Баттон — о частых сходах Алонсо: тяжело видеть такие проблемы у пилота его уровня

Чемпион Формулы-1 британец Дженсон Баттон высказался о частых сходах испанского ветерана Фернандо Алонсо из «Альпин».

Напомним, на прошедшем Гран-при Мексики Алонсо в очередной раз вынужден был сойти из-за отказа силовой установки.

«Судя по радио, Фернандо был в отличном настроении, когда заехал на пит-стоп. Команда сказала: «Давайте перейдём на «хард», кажется, это сработает». И Фернандо ответил «да». Он действительно был готов к борьбе.

Удивительно, как быстро порой вы можете совершить переход от великолепной гонки к внезапной катастрофе. У него возникла проблема с двигателем, а затем его обогнала пара человек, среди которых был его напарник, а такое никогда не нравится. Тяжело наблюдать такие проблемы у пилота его уровня, учитывая, что он по-прежнему находится на пике в 41 год», – сказал Баттон в эфире Sky Sports.

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