Ник де Врис: не имеет значения в каком возрасте и каким образом я попал в Формулу-1

Резервист «Мерседеса» Ник де Врис, который в следующем году станет боевым пилотом команды «Альфа Таури», считает, что не так важно, во сколько лет он попал в Формулу-1.



Нику де Врису сейчас 27 лет, в 2019 году он становился победителем Формулы-2, но первую гонку в Формуле-1 провёл лишь в сезоне-2022, подменив Алекса Албона в «Уильямсе» на Гран-при Италии. Нидерландский пилот занял девятое место в гонке.



«У каждого свой путь. На мой взгляд не имеет никакого значения в каком возрасте и каким образом я оказался в Формуле-1. Единственное, что тут важно — наличие самого шанса. В моей карьере были американские горки, но, возможно, даже лучше, что шанс появился сейчас. Иногда казалось, что мечта становится всё дальше, но я никогда не отказывался от неё», — цитирует Де Вриса Motorsportweek.

Новость по теме Де Врис за один год окажется за рулём болидов сразу пяти команд Формулы-1