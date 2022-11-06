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Экс-пилот Формулы-1: дело гонщиков — давить педаль газа, а не жаловаться на соперников

Экс-пилот Формулы-1: дело гонщиков — давить педаль газа, а не жаловаться на соперников
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Бывший пилот Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук раскритиковал пилотов, которые во время гонки стараются обратить внимание гоночной дирекции на нарушения границ трассы со стороны их соперников.

«Не понимаю пилотов, когда некоторые гонщики начинают клеймить соперников за то, что те нарушают границы трассы. Не буду называть каких-то конкретных имён, но иногда такое случается. На мой взгляд, гонщикам не стоит по радио докладывать о том, что кто-то нарушает границы. Это ведь ябедничество.

Считаю, что дело гонщиков — давить на педаль газа, а не жаловаться. В Мексике такие случаи тоже были, но ведь парни ведут сражение и гонка должна оставаться гонкой», — заявил Штук в эфире австрийского телеканала ServusTV.

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Теги Авто Формула-1 •••

Источник: Servus TV

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