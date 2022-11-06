Баньяя: в последней гонке каждый может стать моим напарником, просто опередите Куартараро

Итальянский мотогонщик Франческо Баньяя, представляющий команду «Дукати», поделился ожиданиями от финальной гонки сезона.



Баньяе достаточно финишировать в топ-14, чтобы стать чемпионом сезона-2022. При этом если главный конкурент итальянца Фабио Куартараро не выиграет гонку, то Баньяя в любом случае станет чемпионом.



«У меня нет цели победить в гонке. Просто нужно оставаться спокойным. Вероятно, в первые два-три круга я буду больше рисковать, чтобы получить небольшой отрыв от гонщиков сзади. Стартовать восьмым — не лучшая новость, но буду стараться хорошо начать гонку. Знаю, что Фабио — очень быстр, но моя задача — оставаться в борьбе до самого финиша. Есть ли у меня послание другим гонщикам? Каждый из вас может стать моим напарником в гонке, просто опередите Куартараро», — цитирует Баньяю The Race.