Сайнс: люди часто не замечают моей скорости, потому что я не люблю об этом говорить

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что его часто недооценивают, так как он слишком скромен, чтобы говорить о своих достижениях.



«Многие люди просто не замечают моей скорости. Знаю, насколько я быстр, но не люблю говорить об этом. Не придаю этому большого значения. Об этом знаю я, знают наши инженеры, люди из команды, а большего мне и не нужно.



Возможно, я слишком критичен к себе, но я такой, какой есть, не планирую меняться. Каждый раз, когда я даю интервью и говорю о своих положительных качествах, то после переживаю, что это звучит слишком высокомерно. Может быть, я слишком скромный, но я и правда каждый раз корю себя, когда замечаю что-то высокомерное со своей стороны», — приводит слова Сайнса Planet F1.

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