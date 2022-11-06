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Ферстаппен: идеальными быть невозможно, но мы были близки к совершенству

Ферстаппен: идеальными быть невозможно, но мы были близки к совершенству
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями от досрочной победы в нынешнем сезоне.

«Сезон получился невероятным. Как команда мы такого не ждали. У нас был конкурентоспособный старт, но мы сошли с дистанции в двух из трёх первых гонок. Это не лучшее начало, чтобы защитить титул. После этого произошёл переворот — мы продолжили давить, верить, улучшали машину, что было важнейшим фактором.

Мы допустили мало ошибок. Да, невозможно быть идеальными, но мы были близки к совершенству в большинстве гонок», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.

Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира после победы на Гран-при Японии. «Ред Булл» также выиграл Кубок конструкторов.

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