Ферстаппен: идеальными быть невозможно, но мы были близки к совершенству
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями от досрочной победы в нынешнем сезоне.
«Сезон получился невероятным. Как команда мы такого не ждали. У нас был конкурентоспособный старт, но мы сошли с дистанции в двух из трёх первых гонок. Это не лучшее начало, чтобы защитить титул. После этого произошёл переворот — мы продолжили давить, верить, улучшали машину, что было важнейшим фактором.
Мы допустили мало ошибок. Да, невозможно быть идеальными, но мы были близки к совершенству в большинстве гонок», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.
Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира после победы на Гран-при Японии. «Ред Булл» также выиграл Кубок конструкторов.
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