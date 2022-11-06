Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Баньяя стал чемпионом MotoGP, опередив Куартараро на 17 очков

Баньяя стал чемпионом MotoGP, опередив Куартараро на 17 очков
Комментарии

Лидер общего зачёта, мотогонщик команды «Дукати» Франческо Баньяя стал чемпионом MotoGP в сезоне-2022.

В заключительной гонке сезона на Гран-при Испании, который состоялся в Валенсии в эти выходные, Баньяя финишировал на девятом месте, что позволило ему опередить ближайшего преследователя в общем зачёте на 17 очков.

Главный конкурент Баньяи, француз Фабио Куартараро, представляющий «Ямаху», в заключительной гонке сезона занял четвёртое место и не смог побороться за победу в чемпионате.

Для того чтобы стать чемпионом мира, Куартараро было необходимо выиграть гонку в Валенсии и рассчитывать на то, что Франческо Баньяя финиширует ниже 14-го места.

Новость по теме
Баньяя: в последней гонке каждый может стать моим напарником, просто опередите Куартараро
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022