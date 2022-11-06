Баньяя стал чемпионом MotoGP, опередив Куартараро на 17 очков

Лидер общего зачёта, мотогонщик команды «Дукати» Франческо Баньяя стал чемпионом MotoGP в сезоне-2022.



В заключительной гонке сезона на Гран-при Испании, который состоялся в Валенсии в эти выходные, Баньяя финишировал на девятом месте, что позволило ему опередить ближайшего преследователя в общем зачёте на 17 очков.



Главный конкурент Баньяи, француз Фабио Куартараро, представляющий «Ямаху», в заключительной гонке сезона занял четвёртое место и не смог побороться за победу в чемпионате.



Для того чтобы стать чемпионом мира, Куартараро было необходимо выиграть гонку в Валенсии и рассчитывать на то, что Франческо Баньяя финиширует ниже 14-го места.

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