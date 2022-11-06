Алекс Ринс выиграл прощальную гонку «Сузуки» в MotoGP

В Валенсии завершился заключительный этап сезона в MotoGP. Победителем гонки стал испанский мотогонщик команды «Сузуки» Алекс Ринс.
Вторым финишировал Брэд Биндер, представляющий команду КТМ, а замкнул тройку Хорхе Мартин из «Дукати».
Лидер общего зачёта итальянец Франческо Баньяя финишировал на девятом месте, что позволило ему удержать первое место и стать чемпионом MotoGP. Фабио Куартараро финишировал четвёртым.
Стоит отметить, что для команды «Сузуки» гонка стала прощальной в MotoGP.
MotoGP. Гран-при Испании:
1. Алекс Ринс («Сузуки») 41:22.250
2. Брэд Биндер («КТМ») +0.396
3. Хорхе Мартин («Дукати») +1.059
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +1.911
5. Мигель Оливейра («КТМ») +7.122
6. Жоан Мир («Сузуки») +7.735
7. Лука Марини («Дукати») +8.524
8. Энеа Бастьянини («Дукати») +12.038
9. Франческо Баньяя («Дукати») +14.441
10. Франко Морбиделли («Ямаха») +14.676
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