Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алекс Ринс выиграл прощальную гонку «Сузуки» в MotoGP

Алекс Ринс выиграл прощальную гонку «Сузуки» в MotoGP
Комментарии

В Валенсии завершился заключительный этап сезона в MotoGP. Победителем гонки стал испанский мотогонщик команды «Сузуки» Алекс Ринс.

Вторым финишировал Брэд Биндер, представляющий команду КТМ, а замкнул тройку Хорхе Мартин из «Дукати».

Лидер общего зачёта итальянец Франческо Баньяя финишировал на девятом месте, что позволило ему удержать первое место и стать чемпионом MotoGP. Фабио Куартараро финишировал четвёртым.

Стоит отметить, что для команды «Сузуки» гонка стала прощальной в MotoGP.

MotoGP. Гран-при Испании:

1. Алекс Ринс («Сузуки») 41:22.250
2. Брэд Биндер («КТМ») +0.396
3. Хорхе Мартин («Дукати») +1.059
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +1.911
5. Мигель Оливейра («КТМ») +7.122
6. Жоан Мир («Сузуки») +7.735
7. Лука Марини («Дукати») +8.524
8. Энеа Бастьянини («Дукати») +12.038
9. Франческо Баньяя («Дукати») +14.441
10. Франко Морбиделли («Ямаха») +14.676

Новость по теме
Баньяя стал чемпионом MotoGP, опередив Куартараро на 17 очков
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022