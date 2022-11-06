Риккардо: не стану исключать вариант с продолжением в NASCAR

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу возможного продолжения своей карьеры в гоночной серии NASCAR.

«Правда в том, что я бы не стал полностью исключать вариант с NASCAR. Скорее, я категорически мог бы отказаться от гонок на овалах, но у NASCAR есть неплохие гонки и на обычных трассах. Я знаю, что не становлюсь моложе, но сказал бы, что нет говорить этому варианту пока не хочу», — приводит слова Риккардо GPFans.

В конце текущего сезона Даниэль Риккардо покидает Формулу-1, его место займёт Оскар Пиастри. Риккардо в 2023 году может занять место резервного пилота в одной из команд, а в сезоне-2024 австралиец планирует вернуться в Формулу-1.

Норрис и Риккардо за рулём нового болида «Макларена»: