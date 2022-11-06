Вассёр назвал главный компонент для будущего успеха «Ауди» в Формуле-1

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал о некоторых ключевых компонентах, необходимых для успешного влияния «Ауди» на Формулу-1.

«Ауди» уже объявила о своем плане партнёрства с «Заубер», которое официально начнётся в 2026 году, и подтвердила свое намерение приобрести долю в швейцарской автоспортивной команде.



«Ауди» также активно набирает персонал в отдел силовых установок, что, по словам директора команды Фреда Вассёра, станет ключом к успеху на трассе.

«Вы знаете, что производительность приходит отовсюду. Это никогда не приходит по щелчку пальца. Это означает, что мы знаем свои слабые стороны. Сейчас у нас слишком мало сотрудников. Нас сегодня что-то около 500 человек, в то время как в некоторых других командах Формулы-1, возможно, на 200 человек больше. Конечно, мы должны сделать шаг вперёд, но у нас есть ещё три года, чтобы сделать это.

Но, с другой стороны, я не хочу сбиться с пути в следующие два года, потому что лучший способ подготовить будущее — это выступать, и я хочу сохранить мотивацию команды и сосредоточиться на годах, которые будут до участия «Ауди» в Формуле-1», — приводит слова Вассёра RacingNews365.