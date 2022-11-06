Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ник де Врис: я был для «Мерседеса» наиболее логичным, безопасным вариантом

Ник де Врис: я был для «Мерседеса» наиболее логичным, безопасным вариантом
Комментарии

Резервист «Мерседеса» Ник де Врис, который в следующем году станет боевым пилотом команды «Альфа Таури»,
рассказал о пятничной практике во время Гран-при Мексики, которая стала последней для него в составе немецкой команды.

«В конце практики я попрощался с «Мерседесом» по радио. Никакой длинной истории, просто коротко: «Спасибо за три замечательных года. Спасибо за все возможности, которые вы мне предоставили, и желаю вам всего наилучшего». Вот и всё. В конце концов, мы интенсивно работали вместе в течение трёх лет официально — и четырёх лет неофициально — боролись за чемпионство и вместе добивались результатов. Довольно долго, поэтому это было немного эмоционально.

Именно я был для «Мерседеса» наиболее логичным, безопасным вариантом. Команда же не хочет сажать за руль первого попавшегося пилота, чтобы он отработал час на трассе, как не хотите, чтобы в работе команды что-то из-за этого пошло не так», — приводит слова де Вриса Formule1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022