Ник де Врис: я был для «Мерседеса» наиболее логичным, безопасным вариантом

Резервист «Мерседеса» Ник де Врис, который в следующем году станет боевым пилотом команды «Альфа Таури»,

рассказал о пятничной практике во время Гран-при Мексики, которая стала последней для него в составе немецкой команды.

«В конце практики я попрощался с «Мерседесом» по радио. Никакой длинной истории, просто коротко: «Спасибо за три замечательных года. Спасибо за все возможности, которые вы мне предоставили, и желаю вам всего наилучшего». Вот и всё. В конце концов, мы интенсивно работали вместе в течение трёх лет официально — и четырёх лет неофициально — боролись за чемпионство и вместе добивались результатов. Довольно долго, поэтому это было немного эмоционально.

Именно я был для «Мерседеса» наиболее логичным, безопасным вариантом. Команда же не хочет сажать за руль первого попавшегося пилота, чтобы он отработал час на трассе, как не хотите, чтобы в работе команды что-то из-за этого пошло не так», — приводит слова де Вриса Formule1.