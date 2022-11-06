Два человека погибли на ралли в Бельгии

Два человека погибли на ралли Кондроз в Бельгии в воскресенье после того, как автомобиль сошёл с трассы. Ещё два человека были доставлены в больницу с травмами. Одним из участников ралли был Йос Ферстаппен, отец чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена.
Машиной управляли бельгийские гонщики Эмерик Рари и Фабрис Генри. Автомобиль съехал с дороги на прямом участке, что придало ему большую скорость. Он столкнулся с несколькими зрителями, стоявшими у дороги, в том числе с двумя погибшими. Несколько других зрителей получили ранения, как и оба водителя. Никто из пострадавших не находится в опасном для жизни состоянии.
Как автомобиль смог вылететь с трассы, пока неизвестно. Организаторы сообщили, что автомобиль врезался в стену, в результате чего водитель потерял управление. Другой водитель, участвовавший в ралли, утверждает, что это произошло потому, что дорога была слишком скользкой из-за дождя. По словам организаторов, люди стояли в месте, где зрители не допускаются. Точные обстоятельства аварии ещё расследуются бельгийской полицией.
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