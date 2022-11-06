«Я почувствовал облегчение». Баньяя высказался по поводу победы в общем зачёте MotoGP

Мотогонщик команды «Дукати» Франческо Баньяя дал комментарий по поводу победы в общем зачёте MotoGP в сезоне-2022.

«Когда я проехал финишную черту, я просто увидел пит-борд, на котором было написано, что я чемпион мира, и с этого момента почувствовал облегчение, и это было невероятно.

В этот момент я испытываю невероятные эмоции. Было нелегко, потому что в борьбе с Фабио я потерял крыло, и с того момента всё стало кошмаром. Круг за кругом я пытался защищаться от атак, но это было очень, очень трудно. Потребовалось так много времени, чтобы закончить гонку, но я очень горжусь своей командой, собой и той работой, которую мы проделали.

Я чувствовал груз на своих плечах. Рад, что сумел вернуть титул команде», — приводит слова Баньяи Crash.net.