Глава «Астон Мартин» прокомментировал прогресс Феттеля к концу сезона, несмотря на уход

Глава «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал последние результаты немца Себастьяна Феттеля, готовящегося завершить карьеру по окончании сезона.

Напомним, Феттель трижды входил в очковую зону в последних четырёх Гран-при. На этапе в Японии он повторил лучшее достижение сезона, финишировав шестым. Помимо этого, немец дважды становился «пилотом дня».

«Находится ли он в лучшей форме в сезоне? Думаю, да. Я считаю, что он только выигрывает от лучших выступлений. Это добавляет ему мотивации, приятно наблюдать за тем, как он работает.

Нам пришлось выгнать его из офиса [на Гран-при Мексики], иначе он продолжил бы изучать данные и думать над тем, что можно изменить. Он не думает об уходе, говорю вам. Он действительно настроен на хорошее выступление», – приводит слова Крака издание RacingNews365.

Самые яркие Гран-при Мексики Формулы-1: