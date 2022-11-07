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Себастьян Феттель рассказал, что хотел бы ответить на вопрос о Формуле-1 через два года

Себастьян Феттель рассказал, что хотел бы ответить на вопрос о Формуле-1 через два года
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Четырёхкратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мыслями о решении завершить карьеру в Формуле-1. Себастьян покинет чемпионат по окончании этого сезона.

«Я втайне ожидаю, что смогу справиться без Формулы-1. Дома у меня нет ни фотографий на стене, ни выставленных напоказ трофеев. У меня есть много других интересов, и я с нетерпением жду, чтобы предаться им.

Находиться дома с тремя детьми никогда не будет скучно. Я понятия не имею, как я буду себя чувствовать через год или два. Но я действительно хочу, чтобы через два года я всё еще говорил: «Нет, спасибо, мне это больше не нужно», — приводит слова Феттеля Spiegel.

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