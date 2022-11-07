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Motorsport: «Мерседес» готов дать Хэмилтону новый контракт лишь в случае урезания оклада

Motorsport: «Мерседес» готов дать Хэмилтону новый контракт лишь в случае урезания оклада
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«Мерседес» готов заключить новый контракт с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, но при условии пересмотра контракта с британцем в сторону понижения. Об этом информирует Motorsport Italia.

Отмечается, что Хэмилтон сможет рассчитывать на различные бонусы, в том числе за восьмой чемпионский титул. Как следует из источника, такой позиции придерживаются в совете директоров Daimler AG в Штутгарте.

Напомним, действующее соглашение 37-летнего Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года. Ранее руководитель немецкой команды Тото Вольф рассказал, что гоночный коллектив намерен дождаться окончания сезона, чтобы начать переговоры с Льюисом.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:

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