В Sky Sports предпримут попытку примирения с «Ред Булл»
Поделиться
Директор отделения Sky Sports по освещению Формулы-1 Билли Макгинти намерен посетить завод «Ред Булл», чтобы прояснить ситуацию с бойкотом телекомпании. Об этом информирует Daily Mail. Напомним, австрийская команда стала игнорировать Sky Sports после того, как их эксперт Тед Кравиц позволил себе неприятные комментарии в адрес пилота гоночного коллектива Макса Ферстаппена.
По сведениям источника, Макгинти будет пытаться примириться с «Ред Булл». Визит должен состояться сегодня, 7 ноября. Напомним, Ферстаппен в этом сезоне досрочно стал чемпионом после Гран-при Японии, где он одержал победу. Чемпионский титул он выиграл и в прошлом сезоне «Королевских гонок».
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
12:11
-
12:01
-
11:50
-
11:16
-
10:46
-
09:48
-
02:47
-
01:01
- 6 ноября 2022
-
23:45
-
23:31
-
23:02
-
22:56
-
21:33
-
21:23
-
20:39
-
20:32
-
19:28
-
18:01
-
17:30
-
17:00
-
16:52
-
16:03
-
15:23
-
14:27
-
13:44
-
12:43
-
11:41
-
10:50
-
10:17
- 5 ноября 2022
-
23:53
-
22:21
-
21:18
-
19:10
-
18:21
-
18:03
Партнерский контент