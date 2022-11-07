В Sky Sports предпримут попытку примирения с «Ред Булл»

Директор отделения Sky Sports по освещению Формулы-1 Билли Макгинти намерен посетить завод «Ред Булл», чтобы прояснить ситуацию с бойкотом телекомпании. Об этом информирует Daily Mail. Напомним, австрийская команда стала игнорировать Sky Sports после того, как их эксперт Тед Кравиц позволил себе неприятные комментарии в адрес пилота гоночного коллектива Макса Ферстаппена.



По сведениям источника, Макгинти будет пытаться примириться с «Ред Булл». Визит должен состояться сегодня, 7 ноября. Напомним, Ферстаппен в этом сезоне досрочно стал чемпионом после Гран-при Японии, где он одержал победу. Чемпионский титул он выиграл и в прошлом сезоне «Королевских гонок».

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