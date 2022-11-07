Директор «РБ Лейпциг» будет отвечать за спортивную деятельность «Ред Булл» в Формуле-1

Команда Формулы-1 «Ред Булл» сохранит независимость при новом руководстве, пришедшем на смену основателю компании по производству энергетических напитков Дитриху Матешицу. Об этом сообщает GrandPX.news.

Как стало известно, роль генерального директора будет разделена на три части, при этом главный исполнительный директор немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» теперь будет отвечать за спортивную деятельность «Ред Булл», включая две команды Формулы-1.

Напомним, владелец корпорации «Ред Булл» Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что владелец одноимённой корпорации Дитрих Матешиц перед смертью успел одобрить инвестиции в строительство новой аэродинамической трубы команды.