Хорнер: новое руководство «Ред Булл» хочет продолжать деятельность в Ф-1 с независимостью

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о планах команды после смены руководства компании в связи со смертью Дитриха Матешица.
«В прошлом мы работали очень независимо. Уже стало известно, что новое руководство хочет продолжать деятельность в Формуле-1 с относительно сильной независимостью», — приводит слова Хорнера GrandPrix.news.
«Ред Булл» рассматривал возможность сотрудничества с «Порше» в области производства двигателей на 2026 и последующие годы, но эти переговоры сорвались из-за желания «Фольксвагена» получить 50-процентную долю.
Сейчас ведутся альтернативные переговоры с нынешним техническим партнёром «Хондой».
«Переговоры ведутся. Но «Хонда» не является нашим единственным вариантом. Мы извлекли уроки из переговоров с «Порше», — добавил Хорнер.
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