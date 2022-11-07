Эдриан Ньюи объяснил, почему «Ред Булл» легко справился с проблемой дельфинирования

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, что до начала нынешнего сезона понимал, что нужно предпринять, чтобы справиться с проблемой дельфинирования. Такая проблема преследовала многие команды Формулы-1, особенно остро её ощутили в «Мерседесе».



«Я изучал граунд-эффект как аэродинамическое явление, и моим последним проектом во время учёбы как раз было его применение в спортивных автомобилях. Помню, как искал место для стажировки и писал командам, которые участвовали в гонках в 1980 году. Большинство из них не ответили, но Харви Постлетуэйт, который в то время работал в «Фиттипальди», предложил мне место стажёра в его отделе аэродинамики. Как оказалось позже, в тот день я стал начальником отдела, в котором трудился лишь я.



Поэтому я догадался, что нас ждёт. Но могу сказать, что был удивлён масштабами. Хотя на самом деле все должны были понимать это. Такое явление заложено в генах этих автомобилей. В действительности были способы предсказать это, а потому мы относительно быстро с этим справились. Благодаря нашему обновлению в последний день тестов в Бахрейне мы сократили этот негативный эффект до такой степени, что он уже не имел большого значения», — приводит слова Ньюи Auto Motor und Sport.

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