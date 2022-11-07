Эдриан Ньюи объяснил, почему «Ред Булл» легко справился с проблемой дельфинирования

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, что до начала нынешнего сезона понимал, что нужно предпринять, чтобы справиться с проблемой дельфинирования. Такая проблема преследовала многие команды Формулы-1, особенно остро её ощутили в «Мерседесе».
«Я изучал граунд-эффект как аэродинамическое явление, и моим последним проектом во время учёбы как раз было его применение в спортивных автомобилях. Помню, как искал место для стажировки и писал командам, которые участвовали в гонках в 1980 году. Большинство из них не ответили, но Харви Постлетуэйт, который в то время работал в «Фиттипальди», предложил мне место стажёра в его отделе аэродинамики. Как оказалось позже, в тот день я стал начальником отдела, в котором трудился лишь я.
Поэтому я догадался, что нас ждёт. Но могу сказать, что был удивлён масштабами. Хотя на самом деле все должны были понимать это. Такое явление заложено в генах этих автомобилей. В действительности были способы предсказать это, а потому мы относительно быстро с этим справились. Благодаря нашему обновлению в последний день тестов в Бахрейне мы сократили этот негативный эффект до такой степени, что он уже не имел большого значения», — приводит слова Ньюи Auto Motor und Sport.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
- 7 ноября 2022
-
12:11
-
12:01
-
11:50
-
11:16
-
10:46
-
09:48
-
02:47
-
01:01
- 6 ноября 2022
-
23:45
-
23:31
-
23:02
-
22:56
-
21:33
-
21:23
-
20:39
-
20:32
-
19:28
-
18:01
-
17:30
-
17:00
-
16:52
-
16:03
-
15:23
-
14:27
-
13:44
-
12:43
-
11:41
-
10:50
-
10:17
- 5 ноября 2022
-
23:53
-
22:21
-
21:18
-
19:10
-
18:21
-
18:03