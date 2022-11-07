Auto Hebdo: Оскар Пиастри провёл частные тесты за «Макларен»

Австралиец Оскар Пиастри провёл частные тесты за «Макларен». Об этом информирует Auto Hebdo. Заезды проходили в прошлую среду и четверг.
Отмечается, что во время тестов на гонщике был комбинезон «Макларена» с закрытыми логотипами спонсоров. При этом пока не представляется возможным точно ответить на вопрос о досрочном завершении контракта Оскара с «Альпин», сообщает издание. В самой «Альпин» ситуацию пока не прокомментировали.
Напомним, Пиастри оказался в центре громкого скандала. После того как в «Альпин» объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них, австралиец буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать и желает выступать за «Макларен», а пресс-релиз был выпущен без его согласия. Между командами возник спор. Позже в Международной автомобильной федерации решили позволить Оскару выступать за «Макларен».
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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