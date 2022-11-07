Баттон объяснил, почему «Мерседесу» будет сложно бороться за победу в оставшихся Гран-при

Чемпион Формулы-1 британец Дженсон Баттон высказал мнение, что «Мерседесу» будет сложно одержать победу в оставшихся гонках этого сезона.



«Я думаю, что трасса в Мексике давала отличную возможность команде бросить вызов. И, в общем-то, они это сделали, они были так близки к поул–позиции! Так что победа над «Ред Булл» в квалификации была бы хорошим шагом, особенно если бы они оба показали хороший результат. Тогда у них могла бы быть совсем другая гонка.



Однако у «Мерседеса» нет скорости на прямых. Может, дело в мощности двигателя или просто в эффективности того, как был спроектирован их автомобиль. Потому что, когда они работают с высокой прижимной силой, это становится для них немного проблематичным.



Им будет непросто бороться за победу. Опять же, более плавные трассы лучше подходят им, потому что они могут опустить машину ещё ниже и добиться того, чтобы прижимная сила работала вкупе с граунд-эффектом. Надежда определённо есть, но я думаю, что Мексика, вероятно, была их лучшим шансом. Но они определённо будут в деле в течение следующих нескольких гонок», — приводит слова Баттона PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports F1 Any Driven Monday.

Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе: