Хельмут Марко: «Хонда» не единственный вариант для «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что гоночный коллектив продолжает переговоры с японской корпорацией «Хонда», отметив при этом, что у австрийской команды есть и другие варианты. Ранее сообщалось, что с 2026 года японская компания может вновь стать мотористом «Ред Булл».
«Переговоры ведутся. Но «Хонда» не единственный наш вариант. Мы извлекли уроки из переговоров с «Порше». Конечно, решения «50 на 50» не будет.
В переговорах с японцами есть своя прелесть: вы сидите вместе, они вежливо кивают, но ничего не происходит», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
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Ранее Марко рассказал о планах команды после смены руководства компании в связи со смертью Дитриха Матешица.
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