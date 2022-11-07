Гюнтер Штайнер рассказал о работе «Хааса» над болидом 2023 года

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о работе над болидом следующего года.



«Сейчас все в нашей команде напряжённо работают над автомобилем 2023 года. Разработка идёт по плану. Не знаю, как обстоят дела у других, так же ли у них всё по плану. Может, они продвигаются даже с опережением графика. Это мы выясним во время тестов.



В прошлом году мы начали немного поздно, потому что Симоне Реста, нашему техническому директору, был вынужден собирать команду в январе, что заняло пару месяцев. В конце концов мы создали болид, который оказался намного лучше, чем раньше, и я думаю, что такая тенденция сохранится. В следующем году у нас будет хорошая машина — в этом вопросе я сохраняю оптимистичный настрой», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: