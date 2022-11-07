Формула-1 поучаствовала в примирении «Ред Булл» и Sky Sports

Представители Формулы-1 выступила в качестве посредника при урегулировании конфликта между командой «Ред Булл» и телеканалом Sky Sports, сообщает RacingNews365. При помощи представителей чемпионата удалось договориться о возобновлении общения с журналистами Sky на Гран-при Бразилии.



Напомним, австрийская команда стала игнорировать Sky Sports после того, как их эксперт Тед Кравиц позволил себе неприятные комментарии в адрес пилота гоночного коллектива, Макса Ферстаппена.



Ранее британская пресса сообщила, что директор отделения Sky Sports по освещению Формулы-1 Билли Макгинти намерен посетить завод «Ред Булл», чтобы прояснить ситуацию с бойкотом телекомпании. Визит должен состояться сегодня, 7 ноября.

Новость по теме В Sky Sports предпримут попытку примирения с «Ред Булл»