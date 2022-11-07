Формула-1 поучаствовала в примирении «Ред Булл» и Sky Sports
Поделиться
Представители Формулы-1 выступила в качестве посредника при урегулировании конфликта между командой «Ред Булл» и телеканалом Sky Sports, сообщает RacingNews365. При помощи представителей чемпионата удалось договориться о возобновлении общения с журналистами Sky на Гран-при Бразилии.
Напомним, австрийская команда стала игнорировать Sky Sports после того, как их эксперт Тед Кравиц позволил себе неприятные комментарии в адрес пилота гоночного коллектива, Макса Ферстаппена.
Ранее британская пресса сообщила, что директор отделения Sky Sports по освещению Формулы-1 Билли Макгинти намерен посетить завод «Ред Булл», чтобы прояснить ситуацию с бойкотом телекомпании. Визит должен состояться сегодня, 7 ноября.
Новость по темеВ Sky Sports предпримут попытку примирения с «Ред Булл»
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
17:45
-
17:41
-
16:56
-
15:37
-
14:16
-
13:43
-
12:59
-
12:11
-
12:01
-
11:16
-
10:46
-
09:48
-
02:47
-
01:01
- 6 ноября 2022
-
23:45
-
23:31
-
23:02
-
22:56
-
21:33
-
21:23
-
20:39
-
20:32
-
19:28
-
18:01
-
17:30
-
17:00
-
16:52
-
16:03
-
15:23
-
14:27
-
13:44
-
12:43
-
11:41
-
10:50
-
10:17
Партнерский контент