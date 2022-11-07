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Феттель разместит 1000 фото болельщиков на шлеме для своей последней гонки в Формуле-1

Феттель разместит 1000 фото болельщиков на шлеме для своей последней гонки в Формуле-1
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Немецкий гонщик «Астон Мартин», четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель будет использовать на Гран-при Абу-Даби специальный дизайн шлема, посвящённый его последней гонке в карьере в Формуле-1, сообщает GPFans.

На специальном шлеме, разработанном Jens Munser Designs, будет 1000 фотографий болельщиков Себастьяна. При этом место на шлеме Феттеля можно будет получить на специальном благотворительном аукционе, доходы от которого пойдут на решение экологических проблем.

Напомним, Себастьян Феттель объявил, что покинет Формулу-1 по окончании сезона 2022 года.

За две гонки до окончания сезона Себастьян Феттель с 36 очками располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов. «Астон Мартин» уступает четыре очка «Альфа Ромео» в борьбе за шестое место в Кубке конструкторов.

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