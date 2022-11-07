Руководитель «Уильямса» призвал сделать финансовый регламент более понятным

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о финансовом регламенте Формулы-1.



«Сложно сказать что-то конкретное. Понятно, что все команды стараются потратить средства как можно эффективнее, чтобы сделать машину быстрее, но это сложно. Например, работники команд обычно обедают и ужинают в паддоке или у себя в гостиницах и моторхоумах. Эти расходы учитываются при подсчёте лимита бюджетов. Если же вы поедете в город и пообедаете или поужинаете в ресторане, то эти расходы не будут учтены в бюджете. Это нужно прояснить в финансовом регламенте.



Питаться на месте намного дешевле, проще, команды просто меньше рискуют. Но в реальности пользоваться этим зачастую невозможно из-за учёта этих трат в лимите расходов, в то время как деньги, потраченные в ресторане, под лимит не попадают.



В следующем году ситуация должна измениться. Команды хотят работать над изменением регламента. Это нужная вещь. Финансовый регламент настолько сложный, что сделать всё правильно с первого же раза довольно трудно. Со временем ситуация должна измениться к лучшему», — приводит слова Капито Motorsport-Total.

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