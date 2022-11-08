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Мик Шумахер: формат уикенда со спринтом — всегда вызов

Мик Шумахер: формат уикенда со спринтом — всегда вызов
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бразилии.

«Люди постоянно рассуждают на тему того, как улучшить формат. Думаю, мы мы постоянно узнаём что-то новое, и полученная информация в этом поможет. Что до нашей команды, то мы хотим как можно лучше провести уик-энд и по максимуму использовать все возможности, которые появятся в квалификации.

В Бразилии в прошлом году я с первого круга почувствовал себя комфортно, так что я жду возвращения на эту трассу с нетерпением. Я бы хотел провести на этой трассе обычный гоночный уикенд, чтобы у меня было больше времени на подготовку. Формат гоночных выходных со спринтом — всегда вызов, но мы готовы его принять», — приводит слова Мика Шумахера пресс-служба «Хааса».

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