Хельмут Марко назвал лучший сезон в истории «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что нынешний сезон является лучшим в истории команды.



«Назвал бы я 2022 год лучшим сезоном «Ред Булл» за всю историю? Да, потому что в этом сезоне конкуренция была намного выше. Связано ли это в большей степени с пилотом или автомобилем? И то и другое», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.



Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в этом сезоне Формулы-1 досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором он одержал победу. Для него этот титул стал вторым подряд. «Ред Булл» также досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.

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