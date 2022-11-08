«Надеюсь, сможем быть быстрыми, как Чёрная пантера». Перес показал шлем для ГП Бразилии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал шлем, в котором выступит на предстоящем Гран-при Бразилии. Дизайн шлема выполнен с отсылкой к супергеройскому фильму «Чёрная пантера: Ваканда навсегда».
«Надеюсь, мы сможем быть такими же быстрыми, как Чёрная пантера», — написал Перес.
Фото: https://twitter.com/SChecoPerez
Фото: https://twitter.com/SChecoPerez
Фото: https://twitter.com/SChecoPerez
Напомним, Гран-при Бразилии состоится с 11 по 13 ноября. За два этапа до конца сезона-2022 Серхио занимает второе место в личном зачёте пилотов Формулы-1, опережая гонщика команды «Феррари» Шарля Леклера на пять очков. В нынешнем сезоне мексиканец записал на свой счёт две победы — на этапах в Монако и в Сингапуре.
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
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