Сайнс высказался по поводу своего выступления в сезоне-2022

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в течение этого сезона Формулы-1.
«Я всегда чувствую, что быстр в любой машине, и впервые в своей карьере я оказался с очень конкурентоспособной машиной, в которой не чувствовал себя комфортно и естественно. Мне пришлось бросить себе вызов и открыть новые пути в настройках и стиле вождения, но мне хотелось бы, чтобы всё происходило более естественно и позитивно.
Леклер в этом году ездил на уровне, который очень близок к уровню Макса. Для меня он в некотором смысле провёл идеальный сезон, не считая двух-трёх типичных ошибок, которые все совершают за год. Также можно сказать про везение, которого, возможно, ему не хватало так же, как и мне», — приводит слова Сайнса Racingnews365.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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