Марко отреагировал на мнение, что «Ред Булл» сделал болид специально под Ферстаппена

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на мнение, согласно которому болид команды был разработан специально под голландского гонщика Макса Ферстаппена, при этом интересы мексиканца Серхио Переса учитывались не особо.



«Конечно, это чушь полнейшая. Главной проблемой был лишний вес, и превышение было значительным», — приводит слова Марко издание Auto Motor und Sport.



Напомним, Ферстаппен в этом сезоне «Королевских гонок» досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам Гран-при Японии, на котором он одержал победу. Для голландского пилота этот трофей стал вторым подряд.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

Ранее Хельмут поделился мнением о лучшем сезоне в истории «Ред Булл».