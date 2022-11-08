Пол ди Реста: самым большим стимулом для «Ауди» станет победа над «Мерседесом»
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Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста поделился мыслями о предстоящем появлении в «Королевских гонках» немецкого автопроизводителя «Ауди».
«Здорово, что этот бренд будет присутствовать в Формуле-1. Как мне кажется, самым большим стимулом для них станет победа над «Мерседесом». С медийной точки зрения, это то, на что они будут нацелены», — приводит слова ди Ресты PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, в конце октября этого года «Ауди» анонсировала начало сотрудничества с «Заубером», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Кооперация начнётся с сезона-2026.
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